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Uzman Çavuş Yasin Delibaşı eşini başından vurup intihar etti

Kahramanmaraş’ta uzman çavuş, cinnet getirdi. Beylik silahı ile eşini başından vurup intihar etti.

Sinirli başçavuş!
Genç çiftin kavgası kanlı bitti. Olay dün Kahramanmaraş'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı mesaisine gitmedi. Arkadaşları, kontrol için evine gitti. İçeri giren polis ve jandarma, Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı'nı kanlar içinde buldu. Ekipler, çiftin kafalarından tabanca ile vurularak yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Uzman Çavuş Delibaşı'nın cinnet getirerek beylik silahı ile eşini öldürdüğü ve ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftin çocuklarının ise tatil dolayısıyla Kahramanmaraş'ta akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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