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Öğretmenim canım benim!

’da kadın öğretmen, açlıktan bayılıp kolu kırılan öğrencisini ziyaret etti. Yıkılmak üzere olan evini, yaşanabilir hale getirdi...

Öğretmenim canım benim!
Öğretmenin duyarlılığı bir dramı ortaya çıkardı. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay 'da yaşandı. Lise öğrencisi Yusuf Savur'un (16) okul koridorunda yırtık ayakkabısıyla yürüdüğünü gören öğretmen Arzu Taşlı, gencin maddi durumunun kötü olduğunu öğrendi. Savur'un eksiklerini giderdi. Daha sonra Yusuf'un açlıktan bayılıp kolunu kırdığını duyunca hemen evine gitti. İki gözlü harabe halinde olan evi görünce gözlerine inanamadı, hemen kolları sıvadı. Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Arzu öğretmen öncülüğünde hayırsever vatandaşlar tarafından yıkılıp yeniden yapılan ve eşyaları alınan Yusuf ve ailesi, yeni yuvalarını görünce çok sevindi.



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