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  • 17.06.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 17:31

'ta korkunç ölüm

'ta, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan 33 yaşındaki işçi , elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta korkunç ölüm

Alınan bilgiye göre, AEL Kömür İşletmesindeki bant yollarında işçi olarak çalışan (33), görev yaptığı bölümün 52. tahrik kısmında yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Karpuz, diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yeri ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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