Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da, haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi canlı mobil bilgi yarışmasının bugünkü 20.30 yarışması için ipucu sorusu paylaşıldı. İpucu sorusu ülkeler ve başkentlerinden geliyor. Peki, Tiran, Minsk ve Lublyana hangi kıtada yer alıyor? İşte 17 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz ise ülkeler ve başkentlerinden geliyor sevgili hadiciler. Tiran, Minsk ve Lublyana gibi şehirlerin hangi kıtada yer alan başkentler olduğunu biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...