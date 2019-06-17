Dayakçı kocaya mahkemeden dikkat çeken ceza!

Ardahan'da yaşayan N.Ç., iddiaya göre eşi G.Ç.'ye şiddet uyguladı. Bunun üzerine G.Ç. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren N.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesi alınan N.Ç.'yi hakim, haftanın belirli bir günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmak koşuluyla adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimi ayrıca, N.Ç.'ye 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbiri de getirdi. 'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.