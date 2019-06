Pazartesi günleri çekilişi yapılan On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen On Numara sonuçları açıklandı. Binlerce kişi şimdi heyecanla On Numara sonuçlarını araştırıyor. İşte 17 Haziran On Numara sonuçları...

17 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI