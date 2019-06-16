Vatandaşların şu sıralar merakla araştırdığı konular arasında "Şevval ayı orucu" yer alıyor. Birçok kişi merakla "Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman tutulur" sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 6 gün orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte merakla araştırılan o soruyla ilgili detaylar...

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.