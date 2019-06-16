23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Yayının sonunda iki aday ve ailesi fotoğraf çektirdi. Şimdi vatandaşlar "Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.

Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'te evlenmişlerdir.

Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.