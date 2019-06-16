İstanbul seçimleri 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak. Seçim öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlayacak. Şimdi Ekrem İmamoğlu kimdir sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte cevabı…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. İmamoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.