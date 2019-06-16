23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Yayının sonunda iki aday ve ailesi fotoğraf çektirdi. Şimdi vatandaşlar "Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşidir. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de "Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu" adında bir okul vardır.

Semiha Yıldırım 1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü'nde doğmuştur. İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Binali Yıldırım ile evlidir ve 3 çocukları vardır.