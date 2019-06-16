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  • 16.06.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:57

Özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Dalaman’dan, -Milas Havalimanı'na gelen özel bir uçak pistten çıktı. Uçağın lastiğinin patladığı öğrenilirken, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.

Milas- Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiğinin patlayarak pistten çıktığı öğrenildi. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise 'na yönlendirildiği bildirildi.

Uçakta sadece kaptan ve mürettebatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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