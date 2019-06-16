Özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiğinin patlayarak pistten çıktığı öğrenildi. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.
Uçakta sadece kaptan ve mürettebatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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