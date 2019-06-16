Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası

Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

Ayrıntılar geliyor...