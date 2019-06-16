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  • 16.06.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 19:38

Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası

Sultangazi'deki  ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk inde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

Sultangazi'de karantina! Afgan bir çocukta tespit edildi

Sultangazi'deki ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk inde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

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