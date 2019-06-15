Olay, Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
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