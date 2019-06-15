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  • 15.06.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 17:50

Son dakika: 'de can pazarı! Tekne devrildi

İstanbul Haydarpaşa’da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kadıköy'de can pazarı! Tekne devrildi

Olay, Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

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