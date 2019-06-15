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  • 15.06.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 16:53

Ümraniye'de korkunç ! Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik sı meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen kadının, son anda kaçıp kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki 'nin yakınında bir otobüsü, bir özel halk otobüsü ile bir dolmuş ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik sı meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi ve bağlı sokakları trafik akışına kapatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından otobüsler vinçler yardımı ile çekilirken, ağır hasar gören otomobiller çekicilere yüklendi.

Alemdağ Caddesi kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.





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