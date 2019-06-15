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"Kusursuz kulak" lakaplı Bager Çalışçı dünyaca ünlü piyanist ile bir araya gelecek

Görme engelli Bager, piyano çalmayı öğrendi. Doğadaki sesleri notalara dökerek herkesi etkiledi. Köy medyanında verdiği konser ise herkesi büyüledi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci da ‘kusursuz kulak’tan çok etkilendi. Küçük yeteneği konserine davet etti.

'Say'gın kulak
Muş'ta yaşayan (8), görme engelli olarak dünyaya geldi. Baba Mustafa Taşçı, oğlunu piyanoya yönlendirdi. Bager, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni olan Caner Keser sayesinde piyano çalmayı öğrendi. Keser, doğadaki sesleri notaya dökebilen Bager'in absoluk (kusursuz) kulağa sahip olduğunu keşfetti.

ÜNLÜ PİYANİSTİ ETKİLEDİ
Bager, geçtiğimiz günlerde daha önce hiç piyano görmeyen köy okulunda konser verdi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci , Bager'den çok etkilendi. Say, telefonla Çalışcı ailesiyle iletişime geçti. Sanatçı, 30 Haziran'da, Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine Bager'i davet etti.



Say, sosyal medya hesabından Bager'e övgeler dizdi. "Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu" dedi.

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