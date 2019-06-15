Muş'ta yaşayan Bager Çalışcı (8), görme engelli olarak dünyaya geldi. Baba Mustafa Taşçı, oğlunu piyanoya yönlendirdi. Bager, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni olan Caner Keser sayesinde piyano çalmayı öğrendi. Keser, doğadaki sesleri notaya dökebilen Bager'in absoluk (kusursuz) kulağa sahip olduğunu keşfetti.
ÜNLÜ PİYANİSTİ ETKİLEDİ
Bager, geçtiğimiz günlerde daha önce hiç piyano görmeyen köy okulunda konser verdi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bager'den çok etkilendi. Say, telefonla Çalışcı ailesiyle iletişime geçti. Sanatçı, 30 Haziran'da, Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine Bager'i davet etti.
Say, sosyal medya hesabından Bager'e övgeler dizdi. "Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu" dedi.
ÜNLÜ PİYANİSTİ ETKİLEDİ
Bager, geçtiğimiz günlerde daha önce hiç piyano görmeyen köy okulunda konser verdi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bager'den çok etkilendi. Say, telefonla Çalışcı ailesiyle iletişime geçti. Sanatçı, 30 Haziran'da, Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konserine Bager'i davet etti.
Say, sosyal medya hesabından Bager'e övgeler dizdi. "Ben çok ender duygulanıp ağlarım. Bu sefer öyle oldu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.