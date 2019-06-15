GENÇ kızın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis cezası verildi. Olay 13 Mart'ta Burdur'da meydana geldi. Süleyman Emre Kılınç otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer'in kullandığı araçla çarpıştı.

Sürücü Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile Esmer yaralandı. Akkaya, kurtarılamadı. Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu ortaya çıktı, tutuklandı. Dün ise karar duruşması vardı. Esmer, "Pişmanım" dedi. Anne Leyla Akkaya ise sanığa "Senin Ağzının üstüne vurmak istiyorum" diye tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, Esmer'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.