Otomobille çarptığı motosikletin sürücüsünün ölümüne neden olan kadın gözyaşlarına boğuldu. Kaza dün Antalya'da meydana geldi. Dilek Kurt'un (20) kullandığı otomobil, Durmuş Demiral (68) motosiklete çarptı.

Yaşlı adam ağır yaralandı. Kurt ise "Ne olur ölmesin. Bir anda önüme çıktı. Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Bir daha çocuğumu göremeyecek miyim?" diye ağladı. Hastaneye kaldırılan Demiral, kurtarılamadı. Dilek Kurt, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü