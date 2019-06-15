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Öykü Arin için imza kampanyası başladı: Mutlu bir son olmalı

Lösemi hastası ’ya geçen hafta babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Anne ise bağışının incelenmesi için ‘Bu Öykü’lerin mutlu bir sonu olmalı’ imza kampanyasını başlattı.

Mutlu bir son olmalı

GEÇEN yıl kasım ayında 'de löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (4), 11 Nisan'da tedaviye alındı. 18 Nisan'da minik Öykü'ye annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakli yapıldı.

Ancak tutmadı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde 'ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı 1 ay içine anlaşılacak. Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için 'Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı' imza kampanyasını instagram'dan hesabından paylaştı.

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