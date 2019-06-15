

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, kendini gösterdi. Dün, Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi. Kesim için ormanlık alanda bulunan üç işçi, kısa süre sonra yanlarına yaklaşan iki yavru bir de anne ayıyı fark etti. Büyük korku yaşayan işçiler, motorlu testereyi çalıştırarak ayıları bölgeden uzaklaştırmak istedi.

Bir saat boyunca ayılardan kurtulmaya çalışan işçilerin çabaları sonuç vermedi. Son çare polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekiplerin havaya ateş açmasıylakesim alanını terk etti. İşçilerden Mustafa Er , ayıların kendilerini bir saat boyunca rehin tuttuğunu söyledi. "Anne ayı yavrusunu öldüreceğimizi düşünerek bize de saldırabilirdi." dedi.