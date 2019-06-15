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’da anne ayı ile iki yavrusu orman işçilerini rehin aldı

’da anne ayı ile iki yavrusu, üç orman işçisini rehin aldı. Bir saat boyunca işçilerin etrafını saran ayılar, polis ekiplerinin müdahalesiyle bölgeden ayrıldı. Herkes rahat bir nefes aldı...

Çok 'ayı'p!


Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, kendini gösterdi. Dün, 'nun Ağlı İlçesi'nde yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi. Kesim için ormanlık alanda bulunan üç işçi, kısa süre sonra yanlarına yaklaşan iki yavru bir de anne ayıyı fark etti. Büyük korku yaşayan işçiler, motorlu testereyi çalıştırarak ayıları bölgeden uzaklaştırmak istedi.


'BİZİ ÖLDÜREBİLİRDİ...'
Bir saat boyunca ayılardan kurtulmaya çalışan işçilerin çabaları sonuç vermedi. Son çare polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekiplerin havaya ateş açmasıyla anne ve yavruları kesim alanını terk etti. İşçilerden , ayıların kendilerini bir saat boyunca rehin tuttuğunu söyledi. "Ölebilirdik. Anne ayı yavrusunu öldüreceğimizi düşünerek bize de saldırabilirdi. Polisler gelince kaçtılar" dedi.

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