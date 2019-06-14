Kaza, saat 20.30 sıralarında Antalya-Akseki Karayolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan Necmi S. (57) 34 LC 8012 plakalı otomobil Yarpuz yakınlarında şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Batuhan Ş. (27) idaresindeki 66 AP 560 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Necmi S. ve otomobilde bulunan eşi Semra Ş. (30) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Batuhan Ş. (27), oğlu Meriç Ş. ve Hasbi Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar Akseki 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasbi Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.