Güney Afrika'da ekipler, geçen yıl gecekonduları yıkmak için çalışma başlattı. Joe Slovo kasabasında yaşayan bir adam ise yıkım ekibine karşı çıktı. Bebeğini çatıdan fırlattı. Minik yavru ise polisler tarafından havada yakalandı. Baba, 265 pound (bin 600 TL) para cezasına çarptırıldı.
Bebeğini çatıdan attı.
Polis bebeği havada yakaladı
Bebeğini çatıdan attı.
Polis bebeği havada yakaladı
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