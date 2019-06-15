Çocuğu kışkırtmak velayeti kaybettirir!

Bir dost meclisinde arkadaşım; boşanınca kızın velayetinin babaya, erkek çocuğun ise anneye verileceğini söyledi. Bu gerçek mi? Kanunumuzda böyle bir düzenleme yoktur. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse, anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabii anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veyahut da çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa, hakimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen /baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.
KEFİL OLMANIN ŞARTLARI VAR
Mutlu evliliğim bitmek üzere. Eşim haberim olmadan 100 bin lira krediye kefil olmuş. Şimdi sıkıntı yaşıyoruz. Benden habersiz kefil olabilir mi? Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan, 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
✖ Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
✖ Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
✖ Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
✖ 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
✖ Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
SİZ SORDUNUZ YAZARIMIZ CEVAPLADI - FERİDE HİLAL İMAL
ekonomi@takvim.com.tr
KEFİL OLMANIN ŞARTLARI VAR
Mutlu evliliğim bitmek üzere. Eşim haberim olmadan 100 bin lira krediye kefil olmuş. Şimdi sıkıntı yaşıyoruz. Benden habersiz kefil olabilir mi? Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan, 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
✖ Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
✖ Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
✖ Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
✖ 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
✖ Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
SİZ SORDUNUZ YAZARIMIZ CEVAPLADI - FERİDE HİLAL İMAL
ekonomi@takvim.com.tr
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