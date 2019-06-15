Bursa'da 70 yaşlarındaki kadın sürücü, dün otomobiline bindi. Vitesi karıştı, fren yerine gaza bastı. Markete daldı. Reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı altına aldı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Polis, yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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