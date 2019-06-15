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'da feci ! e daldı

’da e dalan otomobilin ezdiği reyon görevlisi kadın hayatını kaybetti. 70 yaşlarındaki , dün otomobiline bindi. Vitesi karıştı, fren yerine gaza bastı. Markete daldı.

Gaza geldi!

'da 70 yaşlarındaki , dün otomobiline bindi. Vitesi karıştı, fren yerine gaza bastı. e daldı. Reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı altına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Polis, yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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