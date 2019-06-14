Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.

Uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsmail A, daha önce çalıştığı merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan bir iş yerine girmeye çalıştı.