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  • 14.06.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 09:31

için girdi hayatının şokunu yaşadı! Kaçmaya çalışırken...

'da daha önce çalıştığı iş yerine için girmeye çalışan İsmail A., kaçmaya çalışırken pencere demirlerine sıkışarak yaralandı. Uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen zanlı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da, uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı iş yerinin penceresine sıkışınca yakalandı.

Uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öne sürülen İsmail A, daha önce çalıştığı merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan bir iş yerine girmeye çalıştı.

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