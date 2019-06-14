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  • 15.06.2019 01:48
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 01:48

, kapalı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girecek adaylar haftasonu nin açık olup olmadığını merak ediyor. Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için müjdeli haber geldi. Peki, , kapalı mı? İşte o sorunun yanıtı...

Nüfus müdürlükleri haftasonu açık mı?

Nüfus müdürlüklerinin haftasonu açık olup olmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ankara Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTASONU AÇIK MI?

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

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