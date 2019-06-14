Nüfus müdürlüklerinin haftasonu açık olup olmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ankara Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTASONU AÇIK MI?
Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
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