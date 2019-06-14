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  • 15.06.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:34

Son dakika haberi: Bağcılar'da iş yeri ı! 2 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, 'un Bağcılar ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabah erken saatlerde çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.

, saat 07.00 sıralarında Bağcılar Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik ürünlerin satışını yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER BÜTÜN BİNAYI SARDI
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bütün binayı sarması üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

2 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpüklü su ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İşte olay yerinden ilk kareler:





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