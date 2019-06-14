Van Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, dün küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı.
Van Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, dün küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı. Arıcılar, dua okuyup ürünlerinin artmasını diledi.
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