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Arıcılar 'da Bal duasına çıktı

Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, dün küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı.

Bal duası
Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Bahçesaraylı arıcılar, dün küresel ısınma nedeniyle elde ettikleri verimin azaldığını ileri sürerek bal duasına çıktı. Arıcılar, dua okuyup ürünlerinin artmasını diledi.

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