Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu, herkesi büyüledi. Yerli ve yabancı turistler, Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş İlçesi'ndeki Deli Çay'da bulunan balık bendine akın etti. Ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahitlik etti.
Martılar, zıplayarak engelleri aşan balıkları avlıyor.
İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor.
Martılar, zıplayarak engelleri aşan balıkları avlıyor.
İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor.
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