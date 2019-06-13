Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sularagöç edenmuhteşem yolculuğu, herkesi büyüledi. Yerli ve yabancı turistler,havzasındaen güzel izlendiği yerlerden biri olan'ndeki'da bulunan balık bendine akın etti. Ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahitlik etti.Martılar, zıplayarak engelleri aşan balıkları avlıyor.İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor.