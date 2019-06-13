'Tacizci'ye fırlatılan terlik silah sayıldı

Denizli'de yaşayan H.H. (25), 2 kız arkadaşıyla 9 Temmuz 2017'de tatil için Kuşadası'na gitti. Bir mekanda eğlenen 3 arkadaş, yürüyerek kaldıkları eve gitmek istedi. Bu sırada iki kolunu açarak yürüyen M.E.K. (24), genç kızları elle taciz etti. H.H. ve arkadaşları, tacizciye ayaklarındaki terliği fırlatarak müdahale etti. Polise ifade veren 3 kadın, daha sonra Denizli'ye geri gitti. 2 yıl sonra gelen mahkeme tebligatı ise H.H. ve arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Taciz mağdurları, M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu, atılan terliğin silah sayıldığını ve silahla basit yaralama suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını öğrendi. H.H., "Mağdurken, suçlu olduk" dedi.
- Yaşam
- 13.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.