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'Tacizci'ye fırlatılan terlik silah sayıldı

3 genç kız, kendilerini taciz eden adama terlik fırlattı. Terlik ‘silah’ sayıldı. Taciz mağdurlarına dava açıldı.

Terliksi silah
Denizli'de yaşayan H.H. (25), 2 kız arkadaşıyla 9 Temmuz 2017'de tatil için Kuşadası'na gitti. Bir mekanda eğlenen 3 arkadaş, yürüyerek kaldıkları eve gitmek istedi. Bu sırada iki kolunu açarak yürüyen M.E.K. (24), genç kızları elle taciz etti. H.H. ve arkadaşları, tacizciye ayaklarındaki terliği fırlatarak müdahale etti. Polise ifade veren 3 kadın, daha sonra 'ye geri gitti. 2 yıl sonra gelen mahkeme tebligatı ise H.H. ve arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Taciz mağdurları, M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu, atılan terliğin silah sayıldığını ve silahla basit yaralama suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını öğrendi. H.H., "Mağdurken, suçlu olduk" dedi.

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