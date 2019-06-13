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  • 13.06.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:35

Son dakika haberi: Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet sı: 1 ölü

Tüneli’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet tünelin duvarına çarptı. da motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken - Bomonti Tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Tünelde feci kaza! Bir kişi öldü

Tüneli'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 'tan Bomonti istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Savuran motosiklet tünelin duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset Kurumu Morgu'na götürüldü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Dolmabahçe-Bomonti Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.

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