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  • 13.06.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:39

’da akılalmaz görüntü! Etleri böyle taşıdı…

’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi. Motosikletli sürücü hem halkın sağlığıyla oynadı hem de trafiği tehlikeye attı.

Bursa’da akılalmaz görüntü! Etleri böyle taşıdı…

Bir vatandaşın çektiği fotoğraflara yansıyan şahıs, motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaparken görülüyor. Tam 3 parça eti 16 MG 717 plakalı motosiklete yükleyen şahıs, halkın sağlığıyla oynarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu oldu.




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