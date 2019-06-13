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  • 13.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 09:01

'de korkutan yangın! Son anda kurtarıldılar

Bornova'da bulunan bir apartmanın 4'üncü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken binanın 5'inci katında bulunan 4 kişiyi ise son anda kurtardı.

İzmir'de korkutan yangın! Son anda kurtarıldılar

'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi. Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında üst kattaki dairede oturan 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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