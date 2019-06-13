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  • 13.06.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 15:35

'te ele geçirildi! 'nin el yazması kitabı...

'te jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan arama sırasında, 'ye ait olduğu düşünülen bir el yazması eser bulundu. 15'inci yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen şiir kitabının piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kilis'te jandarmanın bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai'ye ait piyasa değeri 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 15'inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserkaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde baskın yapılan T.A.'ya ait evde yapılan aramada, 15'inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Özbek şair Ali Şir Nevai'ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.'yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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