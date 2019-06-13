Kilis'te jandarmanın bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai'ye ait piyasa değeri 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 15'inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserkaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde baskın yapılan T.A.'ya ait evde yapılan aramada, 15'inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

Özbek şair Ali Şir Nevai'ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.'yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.