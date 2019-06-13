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  • 13.06.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 14:20

Vahşeti evden gelen kötü kokular ortaya çıkardı! 'da dehşet

Esenyurt'ta kötü kokular gelen bir eve giren polis, yatak odasında vahşice öldürülmüş bir kadın cesediyle karşılaştı. Vücudunda derin kesik izleri olduğu görülen kadının kızının sözleri ise polisi şoke etti.

İstanbul, Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Eşi Elif Özden Uzun'u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun'un evdeki kızı S.'ye, "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır." dediği öğrenildi.

Olay, İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun (29) ve marangoz eşi Erhan Uzun (29) bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu. Elif Özden Uzun'un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti.

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