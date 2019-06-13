İstanbul Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul Masal Oktay (8), 24 Mayıs'ta üstün zekalı öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavına katılacaktı. Dedesi Hayrettin Avcı, torunu için bir tekel bayisinden ünlü bir markaya ait su aldı. Sınava giren Masal, su şişesini açıp yudumladı. Acı tat alınca ağzındaki suyu tükürüp, dışarı çıktı. Kapıda torununu bekleyen dede ise suyu kokladı. Anason kokusunu fark eden dede, su şişesinin içinde alkol olduğunu anladı. Su şişesinden rakı çıktığı için sınava konsantre olamayan Masal, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Skandalla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduğunu belirten dede Avcı, bayiye ve aldıkları suyun firmasına maddi ve manevi dava açacağını açıkladı.
RAKI KOKUYORDU
Dede Hayrettin Avcı, olayı şöyle anlattı: "Sınava girdikten 2 dakika sonra torunum dışarı çıktı. Öğretmeni 'Dedesi bu çocuğa ne verdin?' dedi. Su şişesinde rakı kokusu vardı. Tabii çıldırdım. Firma ve bayisinden şikayetçiyim.
Alkolü satan Metin Türkoğlu, "Yandaki lokantada garsonluk yapan arkadaş, el yapımı alkol almış patronu da kızmasın diye saklamam için getirmiş. İçeride müşteri olduğu için derdini anlatamamış. 'Dün senden aldığım sular' deyince bende tezgaha yerleştirdim" dedi.
Avcı, satın aldığı suyun fişiyle suç duyurusunda bulundu.
Rakılı su skandalının ardından 8 yaşındaki Masal'ın psikolojisi bozuldu.
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