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  • 13.06.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 20:21

'ı katleden sanık için istenen ceza belli oldu!

Gerede'de, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi kızı silahla vurarak öldürdüğü ve ev arkadaşını yaraladığı suçlamasıyla yargılanan zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Berfin Yıldız cinayetinde flaş gelişme

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi 'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddia edilen Cihat Kaycı'nın yargılandığı davada, iddia makamı mütalaasını verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı katılırken, mahkemeye mazeret sunan avukatları yer almadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs"ten 9 yıldan 15 yıla, "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen Kaycı, avukatları duruşmada hazır bulunmadığı için mütalaaya karşı savunma yapmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.



OLAY
İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü.

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