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  • 13.06.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 20:12

'de korku dolu anlar! Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

'de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki 'ya vinç çarptı. yaralanırken, anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı.

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