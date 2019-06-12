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  • 12.06.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 20:23

'da koca vahşeti! Eşini öldürüp baldızını yaraladı daha sonra da...

'ın Ermenek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, baldızını yaraladı. Şahıs daha sonra ise, bıçağı kendine saplayarak etmek istedi.

Koca vahşeti! Eşini öldürüp baldızını yaraladı ve...

Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesi'nde baldızı Manolya Yeşil'in evine gelen , boşanmak üzere olduğu eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz, eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i bıçakladı. Ekiz, daha sonra bıçağı kendine saplayarak etmek istedi.

Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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