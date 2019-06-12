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  • 12.06.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:18

12 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu! İşte bu haftanın kazanan numaraları

12 Haziran çekiliş sonuçları birçok kişi tarafından merakla araştırılıyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından 12 Haziran günü noter huzurunda çekildi. İşte sorgulama...

12 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı

Çarşamba günleri çekilen 'nda sonuçlar merakla bekleniyordu. için meraklı bekleyiş sona erdi. Şans Topu sonuçları 12 Haziran Çarşamba günü noter huzurunda belli oldu. Şimdi birçok kişi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte sonuçları sorgulama işlemi...

12 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 10 - 16 - 24 - 25 - 33 ve +3

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibare

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