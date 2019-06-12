İstanbul Esenyurt'ta önceki akşam aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Bu sırada bir kişi cami avlusundan kalas aldı. Kavga ettiği kişilerden birine hunharca saldırdı. Boynuna ve sırtına kalas darbeleri alan Suriyeli genç hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vicdansız saldırgan ise polis tarafından yakalandı.