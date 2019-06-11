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  • 11.06.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 23:41

'de şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor

’de cadde üzerinde yol ortasında kalan görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667. Sokak'ın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü ancak yol ortasında kalan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor. Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor.

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