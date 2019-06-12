Yürekleri yakan olay dün saat 11'de Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde yaşandı. İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar'ın (41) kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Yolun ortasında bulunan bariyerlere saplandı. Kazada, İnanç Avşar (7) öldü, otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar kızları İrem Avşar (4) ile sürücünün yakını Naif Avşar ve oğulları İslam Avşar (5) ile Emir Nuh Avşar yaralandı. Ölen oğlunun başından ayrılmayan babayı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine giden aile yakınları da sinir krizi geçirdi.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Avşar'ın kızı İrem Avşar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen çocukların cansız bedenleri morga kaldırıldı...