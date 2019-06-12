Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 12 Haziran MPİ Sayısal Loto sonuçları...

12 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 3 - 12 - 18 - 31 - 33 - 43

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.