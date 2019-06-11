Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıplak dolaşan yabancı uyruklu erkek turist çevredekilere zor anlar yaşattı.
Olay, 91 Sokak üzerinde balık satılan pazar yerinin önünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
Marmaris'te çıplak turist görenleri şaşkına çevirdi
Muğla'nın tatil merkezi olan Marmaris'te yabancı uyruklu bir turist sokakta çırılçıplak dolaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar çıplak turistin üzerini örtmeye çalışırken zor anlar yaşandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıplak dolaşan yabancı uyruklu erkek turist çevredekilere zor anlar yaşattı.
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