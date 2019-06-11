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  • 11.06.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 15:57

'te görenleri şaşkına çevirdi

'nın tatil merkezi olan 'te yabancı uyruklu bir turist sokakta çırılçıplak dolaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar in üzerini örtmeye çalışırken zor anlar yaşandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıplak dolaşan yabancı uyruklu erkek turist çevredekilere zor anlar yaşattı.
Olay, 91 Sokak üzerinde balık satılan pazar yerinin önünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

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