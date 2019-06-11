Kurban Bayramı, kesilen kurbanlarla birlikte ihya edilecek ve böylece İslam'ın önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilecek. İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olan kurban ibadetinin yapılacağı Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Kurban Bayramı ile birlikte kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılacak ve insanlar arasındaki bağlar kuvvetlenecek. Peki, bu sene Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

İslam'ın beş şartı arasında yer alan kurban ibadetinin yapılacağı Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer aldı.

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü