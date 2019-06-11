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  • 11.06.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:40

'de akılalmaz olay! İki kadına da evlilik teklif etti, planı böyle ortaya çıktı

'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, şartıyla serbest bırakıldı. Kadınların, şüphelinin hesaplarından birbirini görerek tanışmalarının ardından dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

İki kadına da evlilik teklif etti ve... Planı böyle ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, mağdur iki kadının toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade ederek ihbarda bulunması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüpheli M.K'yi (32) İzmit'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelinin kadınlarla iş bulacağını belirterek tanıştığı, daha sonra sevgili olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.K'nin evlilik vaadiyle kadınların birinden 5 bin, diğerinden de 40 bin lira aldığı, kadınların dolandırıldığını ise birbirlerini şüphelinin hesaplarında görüp tanışmalarının ardından anladıkları belirtildi.

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