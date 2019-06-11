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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 16:54

'da hortum paniği! 20 dakika sürdü

'nun Devrekani ilçesinde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortumu, ilçede yaşayanlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Devrekani'de, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte hortum oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan hortum, paniğe neden oldu.

20 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortumu, ilçede yaşayanlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Belediye ekipleri, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.






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