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  • 11.06.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:45

'de bulunan mermer ocağında feci ölüm!

’de mermer ocağında geri kaçan iş makinesinin 30 metreden şantiye alanına düşmesi sonucu meydana gelen da sürücü hayatını kaybetti.

Mermer ocağında feci ölüm!

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık, kullandığı iş makinesiyle boşaltım yatığı sırada araç geri kaçtı.

İş makinesi yaklaşık 30 metreden şantiye alanına düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özışık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yla ilgili soruşturma başlattı.

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