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  • 11.06.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:32

'nde göçmenleri taşıyan bot battı:  6 kişi hayatını kaybetti

Midilli açıklarında bir botun devrilmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Ege'de göçmen faciası! Ölüler var

'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi haber ajansı AMNA'ya göre, yaklaşık 80 kişiyi taşıdığı tahmin edilen bir botun adanın yaklaşık 2,5 mil açığında devrilmesi nedeniyle en az 6 kişi öldü.

Yunan ve Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekiplerinin gemi ve helikopterlerle yaptığı arama kurtarma çalışmalarında ise 58 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

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