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  • 11.06.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:57

17 yaşındaki gencin feci ölümü

’da 17 yaşındaki , bozuk buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

17 yaşındaki gencin feci ölümü

Olay, 'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Elektrik işlerinden anladığını söylediği öne sürülen , bir yakının arızalı buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada fişe takılı bulunan üçlü prizi açtı. Çakır, elindeki bıçakla prizi kontrol etmek isteyince elektrik akımına kapıldı. Gencin akıma kapıldığını gören yakınları fişi prizden çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamayan Selim Can Çakır, otopsi yapılmak üzere Bursa Kurumu'na sevk edildi. Gencin cenazesi, yakınları tarafından alındıktan sonra toprağa verildi.

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